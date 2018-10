Amichevole Bologna-Perugia: nostalgia social tra Nesta e Inzaghi

“Nostalgia, nostalgia canaglia”, cantavano Romina Power e Al Bano Carrisi. Ma poche ore fa, è stato anche il mood di diversi tifosi del Milan e della Nazionale italiana. Per quale motivo? Una foto pubblicata da Alessandro Nesta in cui l’ex difensore si trovava in compagnia di Filippo Inzaghi in occasione dell’amichevole organizzata a Bologna tra il club emiliano e il Perugia. Il post social è stato preso d’assalto dai tifosi che hanno commentato con messaggi nostalgici e non solo…

IL POST – “Amichevole speciale a casa del Pippero”, questo il tweet che ha fatto “commuovere” la marea social. Gli hashtag abbinati al messaggio di Nesta hanno fatto il resto, uno in particolare #friends. Compagni ai tempi del glorioso Milan e in Nazionale, i due hanno scritto pagine bellissime del calcio italiano che sono rimaste nel cuore dei tanti tifosi, non solo rossoneri, come testimoniano le numerose risposte.