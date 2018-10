Ancelotti: “Il calcio è una metafora della vita, ma a Napoli si sta da Dio!”

“Alessandro è un buon amico, un ottimo scrittore, di calcio ne capisce poco (ride)”

Comincia con una battuta l’intervista a Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, interventuo durante la presentazione dell’ultimo libro di Alessandro Alciato, “Demoni”, una raccolta di racconti incentrata su tredici protagonisti del mondo del calcio, tutti accomunati dall’aver lottato e sconfitto i propri “demoni interiori”.

Stando a quanto riporta AreaNapoli.it, l’ex allenatore di Milan e Chelsea, subito dopo la sopracitata battuta di spirito, è presto passato a raccontare delle proprie esperienze personali e delle insidie che si celano dietro il ridente volto del successo: “Le luci della ribalta spesso nascondono difficoltà – ha dichiarato Ancelotti – Quelle che saltano fuori quando sei giovane sembrano più grandi. Nello spogliatoio si vedono chi sono le persone, di Ibrahimovic si ha un’immagine diversa da quello che è davvero. Se ci si crede, le difficoltà diventano una opportunità per migliorare. Nella vita come nel calcio.”

Parole profonde e sincere quelle del tecnico reggiano, che nella propria carriera ha indubbiamente dovuto affrontare tanti alti e bassi, come d’altronde hanno dovuto fare molti dei giocatori che ha allenato. Ancelotti, in particolare, ricorda un episodio tragico, il rapimento del fratello di Kaladze, prelevato da ignoti il 23 maggio del 2001, per poi essere freddamente ucciso. Il tecnico ricorda il grande coraggio con cui il difensore ha affrontato il fatto: “Kaladze visse la vicenda del rapimento del fratello con dignità, prima di una partita di Champions gli dissi che se voleva poteva andare a casa, ma lui volle giocare”.

L’allenatore del Napoli si è poi concentrato sulle proprie esperienze personali, riflettendo ancora una volta su come i problemi che ci si trova costretti ad affrontare, talvolta, rappresentino un punto di lancio per raggiungere grandi risultati: “Ho avuto momenti difficili, ma non li ho mai considerati cose gravissime. Li chiamavo problemi lavorativi, mi hanno formato caratterialmente. Il calcio è una metafora importante della vita, la vita è piena di problemi più importanti di una partita di calcio”.

Ma purtroppo, è spesso difficile riuscire ad affrontare i propri problemi, a lasciare scivolare via le cose meno importanti, perché, come ricorda Ancelotti: “La sconfitta ce la sentiamo addosso. Le cose negative ci rimangono addosso più delle cose positive e comunque a Napoli si sta da Dio!”.

Ed infatti, in chiusura, il tecnico ricorda a tutti i presenti la celebre sconfitta subita nella finale di Champions League del 2005, quando il suo Milan, finendo il primo tempo in vantaggio di tre gol sul Liverpool, ha poi finito per farsi recuperare durante la seconda frazione di gioco e perdere l’incontro ai rigori. Una sconfitta simile rimane certamente “addosso”, ma dall’esperienza di quell’incontro, Carletto ha preferito trarre una lezione positiva: “L’episodio di Istanbul è frutto di un percorso in cui ci sono cose negative e positive. Ho cercato di farmi restare addosso il 2003 e il 2007. Dopo una vittoria si festeggia, festeggiare ci fa pensare meglio alla partita successiva”