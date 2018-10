Ancelotti: “Insigne? Deve mettere il suo talento a disposizione della squadra”

A Trento scocca l’ora dei… Mister Champions. Nell’ultimo giorno del ‘Festival dello Sport’ organizzato da La Gazzetta dello Sport, salgono sul palco due degli allenatori che saranno ricordati tra i più innovatori di sempre, Arrigo Sacchi e Pep Guardiola, insieme a Carlo Ancelotti. In tre, sette edizioni di Coppa Campioni/Champions League vinte da allenatori…

L’allenatore del Napoli ha parlato del proprio modo di intendere la professione di tecnico: “Fare l’allenatore è un ruolo complesso, bisogna ragionare con i giocatori che si hanno a disposizione e con la società ed è fondamentale far sentire tutti importanti allo stesso modo, dal primo calciatore all’ultimo fino al magazziniere. Al Napoli ho trovato una bella famiglia, con calciatori giovani, ma con già diverse esperienze importanti, umili. La mia filosofia? Non do molta importanza alle statistiche, quella che conta davvero riguarda i gol segnati, non quella dei tiri… Poi per quanto mi riguarda penso che più si gioca bene, più si hanno possibilità di vincere e mi sembra che la tendenza in Italia e in Europa sia questa, anche le piccole ormai pensano a fare calcio, non sono più solo difesa e contropiede”.

Un cenno poi ai maestri avuti in carriera: “Ne ho avuti tanti. Su tutti dico Liedholm per la gestione delle risorse umane, non ha mai messo pressione su nessuno, ma tecnicamente è stato fondamentale lavorare per cinque anni con Sacchi e poi i tre come suo collaboratore: ho capito l’importanza di avere un metodo per preparare gli allenamenti e di trasmettere idee ai giocatori. I primi tempi gli allenamenti con Arrigo sembravano di un altro mondo… venti minuti di riscaldamento, mezzora di partitella e dieci minuti di tiri in porta. Poi sono venuti i risultati…”.

Non poteva mancare qualche considerazione sul momento del Napoli: “In Champions vedo equilibrio, noi abbiamo un girone difficile, ma lo abbiamo messo bene grazie alla vittoria sul Liverpool, vediamo cosa faremo nelle due partite contro il Psg. Insigne? Ha molto talento, è nella fase di maggiore responsabilità, deve mettere le proprie qualità al servizio dei compagni, sono sicuro che lo farà”.