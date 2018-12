Ancora violenza: agguato dei tifosi del Bologna ai torinisti

Non si arresta il reflusso della violenza da parte delle tifoserie, che stanno macchiando l’intenso dicembre del calcio italiano.

Dopo gli incidenti prima di Inter-Napoli, e i cori razzisti verso Kalidou Koulibaly, un nuovo, inquietante episodio è avvenuto sull’autostrada e precisamente all’autogrill Chianti Est, in provincia di Firenze, dove un pullman di tifosi del Torino diretti a Roma per assistere alla partita dei granata contro la Lazio, in programma alle 15 all’Olimpico, è stato preso di mira da ultras del Bologna, in viaggio a propria volta verso Napoli per la gara delle 18.

Un fitto lancio di sassi e pietre ha provocato la rottura di alcuni vetri del pullman, per fortuna senza ulteriori conseguenze. All’arrivo della polizia i tifosi del Bologna si sono poi dileguati.

Il mezzo, fermo sulla piazzola di sosta al momento dell’agguato, ha poi ripreso la marcia verso Roma: i vetri rotti sono stati sostituiti con dei cartoni.