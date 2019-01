Andorra, un figlio d’arte tra i primi acquisti dell’era Piqué

Presente da calciatore, ma anche da imprenditore, futuro da presidente del Barcellona. Gerard Piqué è uno dei pochi giocatori che si potrà permettere di chiudere la carriera senza farsi la famosa domanda “E adesso cosa faccio?”.

Il centrale catalano ha infatti tanti progetti, al punto da doverne realizzare qualcuno già durante il percorso sul campo. Grazie al gruppo “Kosmos”, di cui è azionista di maggioranza, Piqué è infatti approdato nel mondo del tennis, rivoluzionando la Coppa Davis, ma pure in quello dirigenziale del calcio, acquistando l’FC Andorra, la più antica squadra di calcio andorrana, che milita nei campionati minori catalani.

Ma non c’è tempo da perdere e allora ecco un’intensa campagna acquisti per provare a scalare fin da subito le categorie. Ecco così che, come riporta As, la rosa che sarà guidata dalla panchina da Albert Jorquera e Gabri García, ex giocatori del Barcellona, si è già arricchita di cinque nuovi elementi.

Uno di questi ha un cognome illustre, perché a Ernest Forgas, Oriol Dot, Joan Cervós e Claudio Bové si è unito Adriá Vilanova, figlio dell’indimenticato Tito Vilanova, prima vice di Guardiola e poi allenatore del Barcellona nella stagione 2012-2013, prematuramente scomparso nel 2014.

Vilanova junior, difensore classe ’97, si è svincolato dalle giovanili del Maiorca per abbracciare il nuovo progetto di Piqué.

Forgas ha invece lasciato le giovanili del Reus, club della Seconda Divisione spagnola alle prese con una grave crisi economica che sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza della società.