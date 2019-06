Apolloni rivela: “Buffon? Vuole tornare in Italia…”

È durata appena un anno l’esperienza di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain. Il portiere non si è infatti visto prolungare il contratto dal club francese, ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, andando alla ricerca di una nuova avventura. Avventura che potrebbe essere in Italia, come ha confessato ai microfoni di Maracanà l’ex giocatore del Parma Luigi Apolloni.

ITALIA – “Gigi è un giocatore che può essere al centro dell’attenzione. In Francia giocava e non giocava e, per me, vuole tornare in Italia, dove si sente più amato. Lui ha ancora voglia di giocare, mettendo in mostra le sue qualità con leggerezza e professionalità. In futuro credo che abbia le qualità per ricoprire un ruolo da dirigente: è un professionista esemplare”.