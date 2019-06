Arbitri a…luci rosse: in sei in un quartiere hot dell’Indonesia

Prima un evento di beneficenza, poi una serata nel quartiere a luci rosse. Questa l’esperienza di sei arbitri inglesi in Indonesia, i quali, dopo aver partecipato a un torneo destinato alla raccolta fondi per i bambini indonesiani e per un ospizio britannico, svoltosi al campo di golf di Pedang, hanno deciso di trascorrere la serata a Batam, zona hot del paese, dove sono stati immortalati in un night.

NOMI – Atkinson, Marriner, Friend, East, Scott e Coote i direttori di gara coinvolti nella vicenda, documentata dal Sun. Al giornale inglese, un testimone ha così raccontato: “Era una cosa squallida. Le ragazze erano molto giovani, mentre gli uomini avrebbero potuto essere i loro padri. Dal modo in cui bevevano e ballavano, sembravano dei giovani calciatori irriverenti piuttosto che degli arbitri”.