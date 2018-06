Argentina, Dybala: “Il Mondiale è un sogno, ma occhio alla Francia. Messi? Cerco di imparare…”

Convocato in extremis per il Mondiale, dove però sarà costretto a rispettare la gerarchia del ct Sampaoli, che lo vede partire alle spalle di Leo Messi e di altre stelle dell’attacco dell’Argentina, Paulo Dybala ha confessato le proprie emozioni in un’intervista a Tyc Sports. Emozioni in senso stretto, se è vero che la maglia della Selección è davvero una seconda pelle per la Joya, che ricorda con commozione il debutto avvenuto nel 2015: “Ricordo che tremai per l’emozione, cosa che non mi era successo al debutto nella ‘Primera’, né per quello in Serie A o in Champions League. Un giorno ai miei amici dissi che il mio sogno era giocare una Coppa del Mondo con l’Argentina: tutti risero, quattro anni fa era impensabile, ma adesso questo sogno è realtà”.

Sogno da condividere con una nazione intera, a secco di titoli dal 1993, un anno prima della nascita di Paulo, e del titolo mondiale addirittura dal 1986. Per tornare da Mosca con la Coppa, non sembra che esserci una soluzione, quella di affidarsi alle magie di Messi…: “Per andare in finale, dovremo confrontarci con squadre come Brasile, Germania, Spagna o Francia. Io eviterei la Francia, sarebbe meglio incontrarla il più avanti possibile: ha giocatori giovani e molto forti, in prospettiva potrà fare moltissimo. Messi è sempre stato il mio idolo, un giocatore che fa cose incredibili e va ammirato per quel che ha fatto, quel che fa e quel che farà. È un giocatore incredibile, dal quale cerco sempre di imparare”.

Argentina, Higuain non abbraccia Dybala…