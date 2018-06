Argentina, l’ex ct Bilardo ricoverato per depressione

Una triste notizia scuote la preparazione dell’Argentina verso il Mondiale di Russia. Il ct campione del mondo nel 1986 Carlos Bilardo si trova infatti ricoverato da giovedì scorso in una struttura di Buenos Aires a causa di un forte e preoccupante stato depressivo del quale sarebbe vittima da qualche tempo. A renderlo noto sono state fonti mediche vicine alla famiglia dell’ex selezionatore dell’Argentina, che soffrirebbe anche di frequenti vuoti di memoria. Lo stato di salute di Bilardo si sarebbe aggravato dopo che gli è stata tolta la conduzione di una trasmissione radiofonica sull’emittente “La Red”.

Bilardo, che ha compiuto 80 anni lo scorso 16 marzo, ha guidato l’Argentina tra il 1983 e il ’90, conquistando il titolo mondiale nel 1986 in Messico, superando per 3-2 in finale la Germania Ovest, lo stesso avversario che sconfisse la Séleccion in finale quattro anni più tardi a Roma per 1-0. Sarebbe poi tornato in Nazionale nel 2008, e fino al 2014, come assistente tecnico nelle gestioni di Diego Maradona e Sergio Batista, entrambi allenati da Bilardo durante la lunga parentesi da ct.

