Argentina, Sampaoli accusato di molestie sessuali: Mondiale a rischio

La marcia d’avvicinamento al Mondiale dell’Argentina assomiglia sempre di più ad un calvario. Come se non bastasse la tensione che si respira in ritiro, legata alla pressione che grava su una Nazionale reduce da una lunga serie di finali perse e a secco di titoli dal 1993, nell’ordine a scuotere l’ambiente sono state prima la polemica per la mancata convocazione del portiere Romero, reduce da un infortunio, poi il grave infortunio subito da Lanzini, proprio poco prima della partenza per la Russia e ora il potenziale scandalo che può travolgere il ct Jorge Sampaoli.

L’ex commissario tecnico del Cile è stato infatti accusato di molestie a una cuoca della struttura della Federcalcio argentina a Buenos Aires. A riportare tale voce è stato il giornalista Gabriel Anello durante la trasmissione radiofonica Radio Mitre: “C’è stata una cattiva condotta da parte di Sampaoli nei locali dell’Afa, con una cuoca che lavora lì – le parole di Anello – La Federazione sta facendo di tutto per non far uscire la notizia, ma tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno confermato l’accaduto. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso per la Selección e per Sampaoli, ha a che vedere con la giustizia”.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe voluto denunciare Sampaoli, ma la Federazione argentina ha fatto pressioni sulla donna al fine di persuaderla a non procedere, arrivando si dice anche a offrire ingenti somme di denaro per evitare che la notizia diventasse pubblica.

Missione evidentemente non riuscita, Sampaoli è a rischio esonero, ma il caso è tutto da dimostrare: Anello è infatti lo stesso giornalista che accusò Lavezzi di aver fumato marijuana e dopo quell’episodio gli fu proibito di entrare nei locali dell’AFA.

