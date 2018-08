Argentina, Scaloni: “Abbiamo tutto per tornare ai livelli di un tempo”

Diventare ct di una Nazionale come l’Argentina poco dopo aver compiuto i 40 anni non è da tutti. Lionel Scaloni ha questa fortuna, seppur a tempo, essendo stato nominato selezionatore ad interim della Seleccion dopo l’esonero di Jorge Sampaoli, del quale l’ex difensore è stato collaboratore, e prima della scelta dell’erede “ufficiale”.

Nel calcio, tuttavia, si sa, da cosa nasce cosa e allora chissà che dalle amichevoli di settembre contro Guatemala e Colombia non possa prendere il via un ciclo inatteso.

L’ex giocatore di Deportivo La Coruñna, Lazio e Atalanta ha parlato in conferenza stampa, ma ancora da tecnico della Nazionale Under 20, pronta per disputare la finale di un importante evento di categoria contro la Mauritania:

“Adesso i miei pensieri sono tutti concentrati sulla partita contro la Mauritania. I ragazzi che sto allenando meritano massimo rispetto, se iniziassi a pensare adesso a ciò che mi attenderà da domani farei un torto a loro, ma anche a me stesso. Possiamo vincere il torneo, ma se anche non ci riuscissimo l’importante è che i ragazzi tornino a casa avendo capito quanto è importante indossare la maglia dell’Argentina”.

Qualcosa però alla fine esce sulla futura avventura: “In Argentina c’è una cultura calcistica che si fatica a riscontrare in altri paesi. Se a questa riusciremo ad unire i giusti comportamenti, l’umiltà e il senso del lavoro potremo tornare ad essere forti come lo siamo stati un tempo a livello giovanile”.

A collaborare con Scaloni sarà un grande ex della storia recente dell’Argentina: “Conosco Pablo Aimar da tempo, abbiamo concetti di calcio simili, sarà bello e facile lavorare insieme”.