L’Argentini perde Manuel Lanzini per il Mondiale in Russia. L’esterno del West Ham si è rotto infatti il legamento crociato del ginocchio destro durante l’allenamento odierno. Lo comunica la federazione dell’Albiceleste tramite il proprio profilo Twitter. In questa stagione il giocatore classe ’93 aveva segnato 5 gol in 29 presenze. Secondo il “Clarin” in pole per la sostituzione ci sono Diego Perotti della Roma o Erik Lamela del Tottenham.