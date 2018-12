Arsenal, addio a Hill-Wood: il presidente dei grandi trionfi che scoprì Wenger

Brutta notizia in casa Arsenal. Il club londinese ha infatti comunicato la scomparsa avvenuta all’età di 82 anni di Peter Hill-Wood, storico presidente dei Gunners, in carica dal 1982 al 2013.

Sotto la guida di Hill-Wood l’Arsenal ha conosciuto uno dei momenti più fulgidi della propria storia, vincendo a livello nazionale e internazionale.

In bacheca quattro edizioni della Premier League, due con in panchina lo scozzese George Graham e altrettante con Arsene Wenger, che arrivò in panchina nel 1996, compresa quella del 2004, quando la squadra seppe condurre a termine il campionato senza conoscere sconfitta, ma anche otto FA Cup e due Coppe di Lega.

Fuori confine, si ricorda il successo nella Coppa delle Coppe 1994, conquistata nella finale di Copenaghen contro il Parma grazie a una rete di Smith: fu, quello, il primo, e finora ultimo, trionfo dei Gunners a livello internazionale 24 anni dopo la conquista della Coppa delle Fiere del 1970. In quell’edizione della Coppa delle Coppe Adams e compagni superarono un’altra squadra italiana, il Torino, negli ottavi di finale.