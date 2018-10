Arsenal, l’ex Pires esalta il ritorno di Wenger: “Il calcio ha bisogno di persone come lui”

La notizia del ritorno in panchina di Arsene Wenger, che ha annunciato di avere ricevuto molte offerte per tornare ad allenare e di essere deciso a rientrare nella mischia a gennaio, ha lasciato il segno nel mondo del calcio.

Al netto delle ultime stagioni deludenti alla guida dei Gunners, il tecnico alsaziano resta un punto di riferimento per molti per il bel gioco praticato a lungo e per alcune imprese compiute con i londinesi, su tutte la conquista della Premier nel 2004 senza perdere neppure una partita, record tuttora imbattuto in Inghilterra.

Nella rosa di quell’Arsenal c’era anche Robert Pires, che di titoli nazionali con Wenger in panchina ne ha vinti due e che si è detto entusiasta della notizia: “Il ritorno di Wenger è una bellissima notizia – ha dichiarato Pires a Sky Sports News – Mi auguro che possa trovare un bel progetto e vivere una nuova sfida, non importa dove, se in Francia o in Inghilterra”.

“Il calcio ha bisogno di persone come Wenger: è un grande allenatore, conosce tutto del calcio, ha passione per il suo lavoro” ha aggiunto l’ex anche di Villarreal e Marsiglia.