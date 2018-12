Aston Villa, Collins si infortuna dopo la firma e rinuncia al contratto

Retrocesso nel 2016 dopo 28 stagioni consecutive in Premier League, l’Aston Villa non riesce a risollevarsi dalla Championship. La squadra di Birmingham, sconfitta dal Fulham nella scorsa finale playoff, è attualmente lontana dalla zona promozione. E pure abbastanza sfortunata.

La società aveva infatti definito tutto per un nuovo “vecchio” rinforzo, l’arrivo dell’esperto difensore gallese James Collins, già in forza ai Villans tra il 2009 e il 2012, prima di approdare, anzi anche in quel caso approdare, al West Ham, dove sarebbe rimasto fino allo scorso giugno.

Ora svincolato, Collins aveva firmato un nuovo contratto con l’Aston Villa fino alla fine di gennaio da 10.000 sterline al mese dopo un lungo periodo trascorso in prova ad allenarsi.

Ma la sfortuna era in agguato, perché pochi minuti dopo, proprio in allenamento, ecco un grave infortunio che ha fatto saltare l’accordo, come riporta il Sun.

Il giocatore, in lacrime, ha infatti annunciato al club di essere pronto a rinunciare agli emolumenti durante il periodo che trascorrerà da infortunato, ma la società sembra decisa a offrire una nuova possibilità a Collins dopo che sarà tornato a disposizione.