Atalanta, Gasperini: “Bella vittoria, ma il risultato ci sta stretto. E temo la fatica”

Il livello dei preliminari di Europa League non sarà eccelso, ma dodici reti in due partite in campo internazionale non è mai facile segnarle. Dopo il blackout nel finale della gara d’andata contro il Sarajevo, l‘Atalanta è letteralmente esplosa e allora dopo il trionfo da record in terra bosniaca a farne le spese è stato l’Hapoel Haifa, affondato già dopo i primi 90′ del terzo preliminare.

La Dea ha un piede e mezzo nello spareggio del 23 e 30 agosto, ultimo ostacolo prima della fase a gironi.

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato la gara ai microfoni del canale tematico del club, rimpiangendo pure qualche occasione mancata…: “Il risultato è largo, ma ci sta tutto perché abbiamo anche preso dei pali e creato numerose occasioni. In queste partite ci sono sempre delle svolte, gli episodi contano, bisogna giocarle sempre con concentrazione e i ragazzi lo hanno fatto”.

L’allenatore va poi ancora con la mente alla gara d’andata contro il Sarajevo: “Sono contento perché la squadra non sbaglia mai l’approccio, queste cose non le sbaglia, poi può capitare di prendere gol e di fare qualche errore. Il risultato ci permette di programmare il ritorno in un certo modo, poi avremo la prima di campionato e lo spareggio”.

Gasp mette però in guardia dal rischio di pagare la fatica nel primo scorcio di stagione: “Inizia una fase molto impegnativa, ho la sensazione che possiamo pagare di più rispetto all’anno scorso” ha concluso il tecnico torinese.

