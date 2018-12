Atalanta, Gasperini: “La Juventus? Noi vogliamo cercare l’impresa”

Una missione quasi proibitiva, quella che aspetta l’Atalanta nel giorno di Santo Stefano. All’Atleti Azzurri d’Italia arriverà infatti la Juventus, fin qui una macchina praticamente perfetta in campionato. Ma Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, non si sente sconfitto in partenza: “Noi ci proveremo con tutte le nostre forze a fermare i bianconeri. Chi gioca contro di loro spera sempre di riuscire nell’impresa… Sappiamo che quella di Allegri è una squadra molto forte, ma noi daremo il massimo. Avremo molte defezioni, ma chi giocherà darà tutto e non farà rimpiangere gli assenti. Cristiano Ronaldo? Mi auguro sia in campo, lo spero per il pubblico che aspetta questa gara da tempo. Lui è un’attrattiva per la gente. Se non dovesse giocare la pericolosità della Juventus non diminuirebbe”.

BILANCIO – “Fin qui abbiamo avuto molti alti e bassi. A tratti abbiamo fatto bene, a tratti invece un po’ meno. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato”.