Atalanta, Gasperini: “Siamo andati in vantaggio troppo presto. Ilicic e Gomez sono tanta roba…”

Vittoria col brivido per l’Atalanta, che infila il secondo successo di fila. Dopo il 3-1 di Udine, l’1-0 alla Lazio vale il riavvicinamento alla zona Europa League.

Dea settima insieme a Roma e Sassuolo, a un punto dalla Lazio e a due dal Milan in campo martedì.

Gian Piero Gasperini gongola ai microfoni di Sky Sport dopo aver tremato per il gol della Lazio al 93′, annullato dal Var dopo due minuti di attesa…: “Contro squadre fisiche come la Lazio capita di soffrire sulle palle inattive. Peccato perché prima dell’azione del loro gol poi annullato avevamo difeso bene. Per fortuna c’erano quei centimetri di fuorigioco…”.

Secondo il Gasp la gara è stata condizionata dal… gol precoce di Zapata: “Il vantaggio immediato forse ci ha reso un po’ contratti, non volevamo lasciare troppi spazi ai loro giocatori d’attacco. Nelle ripartenze siamo stati imprecisi, ma Ilicic tornava dopo due settimane e il Papu ha sofferto nel finale. Insieme però sono tanta roba… Sono molto soddisfatto di tutta la squadra. Certe partite si vincono soffrendo, succede anche alle grandi. Abbiamo battuto una squadra molto forte, una di quelle che reputo più forti dopo la Juventus. È stata una partita molto combattuta. Adesso pensiamo al Genoa, che sarà arrabbiato dopo l’ingiustizia subita a Roma, e alla Juventus”.