Atalanta, Gomez: “Champions? Vogliamo stare in alto…”

L’Atalanta torna a veleggiare in zona Europa grazie al preziosissimo successo sulla Lazio, giunto grazie al gol-lampo di Duvan Zapata.

La squadra di Inzaghi non avrebbe certo demeritato il pareggio viste le tante occasioni create, pareggio che era pure stato raggiunto con un colpo di testa al 93′ di Acerbi, poi annullato dopo tre minuti di attesa al Var per fuorigioco dell’ex difensore del Sassuolo.

Il Papu Gomez, tra i migliori della squadra di Gasperini, ha rivissuto la paura di perdere altri punti nel finale come successo contro il Napoli: “È stata dura, su quella palla avremmo dovuto lavorare meglio, ma sarebbe stato un peccato pareggiare questa partita” ha detto l’argentino a Sky Sport.

La classifica fa sognare: “Champions? E’ un pò presto, vogliamo stare in alto e cercheremo di starci in tutti i modi. Oggi abbiamo fatto un bel salto in classifica, poi a maggio vedremo dove ci troveremo.

Davanti il potenziale è di livello, con Zapata e Ilicic insieme al Capitano: “Lavoriamo per la squadra, possiamo giocare con il tridente, ci troviamo bene in campo” ha concluso Gomez.