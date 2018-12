Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali

Promette spettacolo il Monday Night della 16a giornata tra Atalanta e Lazio. Sfida d’alta quota tra due squadre a caccia di un posto nelle prossime coppe europee e divise da quattro punti.

Biancocelesti, in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Felice Pulici, non vincono da sei partite ufficiali tra tutte le competizioni, mentre l’Atalanta ha perso l’ultima gara interna contro il Napoli.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Inzaghi:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore:Gian Piero Gasperini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.