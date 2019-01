Atalanta, l’Independiente tenta Gomez: “Gli abbiamo parlato…”

Reduce da un girone d’andata da record, almeno quanto a gol fatti (39), l’Atalanta guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione.

Dopo un avvio di campionato sofferto, retaggio anche della beffarda eliminazione dall’Europa League al playoff contro il Copenaghen, la squadra di Gasperini ha ripreso a divertire e a volare.

All’orizzonte c’è però il mercato di gennaio, che potrebbe rappresentare un ostacolo.

Anzi, un vero e proprio pericolo, dal momento che il presidente dell’Independiente, Hugo Moyano, ha rivelato intervenendo a “Mañana Sylvestre'”, programma di Radio 10 di avere avuto un contatto con il capitano della Dea, il Papu Gomez: “C’è stata una conversazione con lui, però non c’è nulla di definito. L’ultimo a decidere sarò io” le poche parole del numero uno del club di Buenos Aires.

Gomez non ha mai nascosto il sogno di vivere una nuova avventura, in un club italiano più prestigioso, più che in patria, ma le percentuali di un trasferimento a gennaio sembrano comunque molto basse.

C’è la possibilità di raggiungere un’altra qualificazione alle Coppe europee e il presidente Percassi non vuole farsela sfuggire…