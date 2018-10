Atalanta, nello staff di Gasperini entra l’ex Juventus Bangsbo

Senza vittoria da sette partite, l’Atalanta cercherà contro il Chievo dopo la sosta di riannodare i fili di una stagione che sembra aver preso una piega negativa dopo l’eliminazione al playoff di Europa League contro il Copenaghen: non a caso l’unico successo in campionato risale a tre giorni prima della trasferta in Danimarca, in casa contro il Frosinone.

Giocatori e tifosi hanno fatto quadrato per ritrovare lo smalto perduto e pure la società ha contribuito rinnovando il contratto del tecnico Gian Piero Gasperini fino al 2021.

Adesso, però, lo staff dell’allenatore torinese sta per arricchirsi di un nuovo collaboratore: si tratta, come riporta La Gazzetta dello Sport, del danese Jens Bangsbo, che già conosce l’Italia per aver lavorato nella Juventus tra il 1999 e il 2003, prima come collaboratore di Carlo Ancelotti e poi come secondo di Marcello Lippi.

Gasperini, che all’epoca allenava la Primavera della Juventus, ha chiesto personalmente alla società l’ingresso nello staff di Bangsbo, specializzato in fisiologia dello sport e nella preparazione atletica, legata in particolare all’alimentazione. Dopo l’esperienza alla Juventus il tecnico danese è entrato nello staff della nazionale del proprio paese, restandovi fino al 2016.