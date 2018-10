Atalanta, Toloi: “Usciremo dalla crisi, ci manca solo il gol”

Pausa di campionato con riflessione per l’Atalanta, cui dopo il negativo inizio di stagione non resta che aggrapparsi ai… precedenti. Anche due anni fa, nella prima stagione dell’era Gasperini, le cose iniziarono male, ma proprio una vittoria dopo la sosta di ottobre, in casa contro il Napoli, segnò l’inizio della riscossa.

Quell’annata si chiuse con uno storico quarto posto, traguardo che adesso non sembra alla portata, ma di certo neppure l’attuale classifica non rispecchia il valore della squadra.

Intervistato dal sito ufficiale della società, il difensore Rafael Toloi, uno dei leader dello spogliatoio, ha fatto il punto della situazione: “Da settimana prossima contro il Chievo ogni gara sarà come una finale perché dobbiamo uscire da questo momento difficile, sappiamo che affronteremo una squadra in difficoltà che ha anche cambiato l’allenatore, anche a loro servono punti, ma noi non abbiamo alternative. Non ci aspettavamo di iniziare il campionato così, ma adesso dobbiamo solo tornare a vincere. La squadra sta bene, abbiamo sempre giocato un buon calcio e creato tanto, però è mancato il risultato”.

Toloi pone poi l’accento sull’importanza del sostegno della tifoseria, mai mancato: “Il sostegno che abbiamo ricevuto dopo la sconfitta contro la Sampdoria ci ha dato una carica e una spinta in più. Sono sicuro che usciremo da questa situazione e torneremo a combattere per l’altra parte della classifica”.