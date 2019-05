Atalanta, Zapata: “Il Real? Sarebbe un onore…”

Una stagione fantastica, quella appena conclusa dall’Atalanta e da Duvan Zapata. L’attaccante, con i suoi 23 gol, ha trascinato i bergamaschi alla conquista di una storica qualificazione in Champions League scatenando su di sé innumerevoli voci di mercato. Sarebbero infatti diversi i club che avrebbero fatto un pensierino sul colombiano, sia italiani che stranieri. E Zapata, ai microfoni di Noticias Caracol, ha così commentato le voci.

REAL – “Ho letto che sono stato accostato anche al Real Madrid e questo, per me, è un grande onore. Al momento non ho ricevuto chiamate, ma io ora devo restare tranquillo. L’Atalanta ha fatto un grande sforzo per avermi ed abbiamo vissuto una stagione straordinaria. In Italia ogni giorno vengo accostato a una squadra diversa…”.