Atlanta United, il nuovo allenatore è Frank de Boer

Nuova esperienza in panchina per Frank de Boer. L’ex allenatore dell’Inter è stato infatti scelto dall’Atlanta United per subentrare a Gerardo Martino, che ha lasciato l’incarico dopo aver conquistato il primo, storico titolo della Mls.

Un compito importante quindi quello che attende il tecnico olandese, che sarà solo il secondo allenatore della giovanissima storia del club della Georgia.

La franchigia è stata infatti fondata nel 2015, subito con Martino alla guida. Dopo una crescita costante, nel 2018 ecco la conquista del titolo nazionale: dopo il secondo posto nella Eastern Conference, l’apoteosi ai playoff attraverso l’eliminazione del New York City e poi la vittoria, nella finale giocata in casa, sui Portland Timbers.

De Boer torna in panchina dopo l’esonero subito dal Crystal Palace nel settembre 2016, seguito alle quattro sconfitte subite nelle prime quattro partite di Premier League.