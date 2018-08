Atletico Madrid, Arias si presenta: “Voglio trionfare con questa maglia. Qui grazie a Falcao”

Santiago Arias è il nuovo acquisto dell‘Atletico Madrid. Dopo essere stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli, il giocatore colombiano ha scelto gli spagnoli allenati da Diego Simeone. Con la partenza di Sime Vrsaljko, direzione Inter, i Colchoneros hanno puntato forte sull’ex Psv chiudendo in tempi brevissimi la trattativa. Oggi, in occasione della sua presentazione, il terzino ha rilasciato le prime parole con la nuova maglia.

VINCERE – “Sono orgoglioso e contento di arrivare in questa grande istituzione. Voglio trionfare in questa grande squadra. Falcao mi ha raccontato tutto di questo club, di come si lavora. Per questo sono qui e penso che crescerò come calciatore e come persona”. Questo quanto dichiarato dall’esterno colombiano che avrà la prima occasione di alzare un trofeo già a partire dalla Supercoppa Europea contro il Real Madrid il prossimo 15 agosto.