Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni

Si gioca oggi l’ultimo impegno per l’Inter di Spalletti nell’International Champions Cup 2018: i nerazzurri sfideranno l’Atletico Madrid di Simeone, prima di concentrarsi interamente sul campionato che inizierà il 19 agosto. Icardi e compagni vengono dalla buona vittoria nell’ultima amichevole contro il Lione, vinta 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. Il match contro i Colchoneros andrà in scena questa sera 11 agosto al Wanda Metropolitano di Madrid alle 21.05.

LE FORMAZIONI – Con Nainggolan ancora ai box, Spalletti si affiderà nuovamente a Lautaro Martinez per il ruolo di trequartista, con Karamoh e Politano sugli esterni e Mauro Icardi al centro dell’attacco. Potrebbe essere avanzato Asamoah nel ruolo di esterno di sinistra lasciando spazio a centrocampo al rientrante Brozovic. Ci sarà comunque il ballottaggio tra Gagliardini e Vecino, con l’italiano in leggero vantaggio. Sulla fascia destra, in attesa di Vrsaljko, ci sarà ancora D’Ambrosio, mentre a sinistra agirà Dalbert. L’Atletico Madrid si prepara a questo impegno con la massima attenzione. Il match contro l’Inter sarà un assaggio del primo incontro ufficiale della stagione in programma il 15 agosto nella Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Dopo il successo contro il Cagliari, i Colchoneros vogliono ripetersi. Negli spagnoli, non è escluso l’esordio dell’ex Milan Kalinic.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Adnan; Juanfran, Moya, Montero, Olabe; Koke, Mollejo, Munoz, Gameiro, Vietto, Correa. All. Simeone

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Brozovic, Gagliardini; Politano, Asamoah, Lautaro Martinez; Icardi. All. Spalletti