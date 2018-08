Atletico Madrid, Kalinic rivela: “Non ho avuto la medaglia per il secondo posto della Croazia al Mondiale”

Dalla panchina della Croazia… a quella dell’Atletico Madrid. L’ultimo segnale lasciato da Nikola Kalinic su un campo di calcio è stato il rifiuto, datato 12 giugno, a entrare in campo nel finale della partita contro la Nigeria, debutto della Croazia al Mondiale di Russia. Con il risultato ormai definito, l’allora attaccante del Milan ha detto no al ct Dalic, rimediando come risposta un biglietto d’imbarco. L’esclusione dalla competizione ha ferito l’orgoglio dell’attaccante, già reduce da una stagione difficile al Milan. Il mercato ha però offerto una soluzione insperata al giocatore, finito all’Atletico dove, però, sulla carta, ci saranno altre panchine ad attenderlo, perché scalzare elementi come Diego Costa e Griezmann non si annuncia semplice.

La domanda è stata posta a Nikola durante la presentazione ufficiale da giocatore dei colchoneros, a due giorni dalla Supercoppa Europea contro il Real Madrid: “Sono tra i migliori attaccanti in Europa, che meritano tutto il mio rispetto – ha detto Kalinic, che ha già debuttato con la nuova maglia in amichevole contro l’Inter – Ma io sono qui per competere con loro. Ci saranno molte partite e immagino ci sarà spazio per tutti. Darò tutto me stesso per questo club e aiutarlo a raggiungere tutti gli obiettivi. Ho voluto fortemente questo trasferimento, perché l’Atletico è una società seria, che ambisce a traguardi importanti e dove si lavora tanto, in modo duro. Ho voglia di ricominciare a giocare”.

Già, magari per cancellare il ricordo del Mondiale, a proposito del quale Kalinic svela un retroscena: “Quello che è accaduto in Nazionale è il passato. Il selezionatore non ha voluto contare su di me e così io non ho voluto la medaglia, perché non ho giocato e non ho aiutato la squadra a raggiungere questo grande risultato”.