Audero diventa… Agüero: la clamorosa gaffe social dell’Atalanta

Sampdoria-Atalanta non è stata una partita come tutte le altre. Oltre che scontro diretto per l’Europa, a Marassi si è vissuta una gara molto concitata anche dopo il fischio finale, per le scintille tra il tecnico dei neroblu Gian Piero Gasperini e il segretario della Samp Massimo Ienca.

Ma c’è stato tempo anche per un curioso fuoriprogramma social, se è vero che per tutta la durata della partita, durante la cronaca testuale del match sul profilo Twitter della Dea, il portiere della Sampdoria Emil Audero è stato chiamato… Agüero.

L’attaccante argentino del Manchester City si è quindi… mascherato da portiere blucerchiato per un pomeriggio.

Evidentemente anche con buoni risultati, visto l’1-2 finale…