Balotelli allontana il Brescia: “Tornerò, ma non quest’estate”

Il Brescia, al termine di una cavalcata straordinaria, ha festeggiato la promozione in Serie A. Le rondinelle, guidate dal presidente Cellino, sono ora al lavoro in vista della prossima stagione, alla ricerca di rinforzi con i quali affrontare il massimo campionato. Tra questi, vi sarebbe anche il sogno Mario Balotelli, che però, parlando ai microfoni di Canal Plus, ha allontanato l’ipotesi.

FUTURO – “Un giorno tornerò nella città in cui sono cresciuto, ma non quest’estate. Restare al Marsiglia? Non mi dispiacerebbe. Sono rammaricato per non essere riuscito a centrare la qualificazione alle coppe europee, ma penso di essere riuscito a dare il mio contributo. Arrivare a Marsiglia per me è stata una liberazione e mi piacerebbe rimanere, ma ancora devo confrontarmi con il presidente”.