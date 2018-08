Balotelli apre al Napoli, ma attacca De Laurentiis

Per molti è proprio quello di Mario Balotelli il nome a sorpresa con cui il Napoli chiuderà il mercato estivo 2018. Ipotesi suggestiva, ma resa improbabile dalle ricorrenti e decise chiusure con cui Aurelio De Laurentiis ha trattato l’argomento.

Ora però, nell’attesa di capire se il proprio futuro passerà dalla permanenza a Nizza o da un trasferimento in extremis, a prendere la parola è il diretto interessato, che ha risposto in modo schietto attraverso una Instagram Story a una domanda di un follower: ‘Perché non vieni a Napoli?’

La replica è stata secca, immediata e sincera: “Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente!”.

Ma non finisce qui, perché per sgombrare il campo dai dubbi in merito al gradimento verso un eventuale passaggio al Napoli, città natale della prima figlia di Balotelli, Pia, ecco gli emblematici emoticon sorridenti in risposta alla domanda se gli farebbe piacere indossare la maglia azzurra del Napoli, dopo aver ritrovato quella della Nazionale.

Se il mercato del XXI secolo si fa pure sui social, De Laurentiis dovrà prenderne atto…