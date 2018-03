Balotelli attacca Dani Alves: “Le parole su Astori? Doveva fare le condoglianze, mica dire ca****e”

La morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo. La camera ardente per dare l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina sarà aperta nella giornata di mercoledì dalle 16,30 alle 22,30 a Coverciano nella grande palestra del centro tecnico federale. In questi ultimi giorni, tantissimi personaggi del mondo dello sport hanno rivolto un pensiero al giocatore viola scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica a Udine nell’albergo dove la squadra toscana si trovava prima di affrontare l’Udinese, ma hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni rilasciate da Dani Alves, terzino del Paris Saint-Germain: “Dispiace ma non sono sconvolto”.

BALOTELLI – Parole che non sono andate giù all’ex centravanti di Inter, Milan e Manchester City, il quale ha giocato con Astori in Nazionale. L’attaccante del Nizza, nel corso di una diretta su Instagram ha commentato con “Damiano Er Faina” le parole del laterale brasiliano ex Juventus, attaccandolo non troppo velatamente: “Non ha detto una ca****a, ma poteva risparmiarselo. Doveva fare le condoglianze e basta, mica dire ca****e. I commenti non possono essere quelli di fronte alla morte. Ha detto cose che non c’entrano un c***o. Astori, tra l’altro, era un bravo ragazzo, educato, lo dico perché c’ho giocato in Nazionale. Purtroppo non potrò andare ai funerali perché ho allenamento, altrimenti avrei preso la macchina e io sarei andato. E’ una cosa che è successa nonostante i controlli che noi calciatori facciamo una volta al mese, fa paura pensarci perché era a letto che non aveva niente, è troppo facile andare in cielo”.

