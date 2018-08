Balotelli ci ricasca: parcheggia davanti alla spiaggia, disabile lo insulta

In attesa di conoscere quale sarà la squadra in cui giocherà nella stagione ormai alle porte, Mario Balotelli, che vede ridursi sempre di più le speranze di tornare in Italia, sembra avere rotto con il Nizza. Il tecnico Patrick Vieira ha ammesso che il giocatore vuole cambiare aria e intanto l’attaccante si è regalato un paio di giorni di relax in Italia, per la precisione in Friuli Venezia-Giulia.

A Lignano Sabbiadoro, però, Super Mario ne ha fatta un’altra delle sue, in altre parole una balotellata come non si vedeva da tempo. Il giocatore ha pensato bene di parcheggiare la propria auto di fatto davanti all’accesso alla spiaggia. Non la migliore delle trovate, che ha indispettito non poco una disabile. La donna ha ovviamente trovato difficoltà per arrivare alla meta desiderata e, come riporta Il Messaggero Veneto, non ha esitato ad apostrofare in malo modo Balotelli, pur ovviamente senza conoscere l’identità dell’autore del gesto: “Arrivare in spiaggia è un’impresa, manca solo un cafone che parcheggia così”.