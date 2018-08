Balotelli, spunta una nuova pretendente dalla Serie A

L’esperienza al Nizza sembra giunta al termine, al culmine di due stagioni che hanno permesso a Mario Balotelli di rilanciarsi, al punto da ritornare nel giro della Nazionale, complice l’arrivo di Roberto Mancini nel ruolo di ct. Adesso l’ex attaccante di Inter e Milan è a caccia di una nuova e se possibile più prestigiosa destinazione, ma il mercato sta per volgere al termine e il cerino rischia di restare tra le mani di Super Mario e dell’agente Mino Raiola.

Restano in piedi le ipotesi legate al Borussia Dortmund, dove in panchina siede Lucien Favre, ex tecnico di Balo al Nizza, e l’Olympique Marsiglia, mentre in Italia si è fatto avanti il Parma. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, però, un’altra squadra italiana starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di acquistare Balotelli e cioè il Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca di un attaccante per completare la rosa di De Zerbi e chissà che domenica sera, per la prima di campionato contro l’Inter, in campo non ci sia un ex molto illustre…