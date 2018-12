Barcellona, altro volto nuovo per la difesa dopo Murillo

Sarà una difesa rinnovata quella con cui il Barcellona affronterà la seconda parte della stagione.

Dopo l’arrivo di Jeison Murillo, in prestito con diritto di riscatto dal Valencia, la società catalana ha infatti ufficializzato che Ernesto Valverde potrà contare su un altro nuovo giocatore, peraltro già facente parte dell’organico, ma solo per la squadra giovanile.

Si tratta dell’esterno senegalese Moussa Wagué, che era stato acquistato in estate dal club belga dell’Eupen, dopo essersi messo in evidenza al Mondiale come l’africano più giovane in gol nella storia della manifestazione, con i suoi appena 19 anni, contro il Giappone.

La decisione è stata dettata dai problemi fisici subiti da Semedo e Sergi Roberto.

Wague, la cui clausola di rescissione presente nel contratto è pari a 100 milioni, potrebbe trovare spazio nelle partite di Coppa di Spagna.