Barcellona, Bartomeu: “Griezmann? Staremo a vedere…”

Se il Real Madrid sta collezionando colpi su colpi, il Barcellona non sta di certo a guardare. I blaugrana, vincitori della Liga, stanno infatti tenendo ben dritte le antenne in sede di mercato, pronti a sfruttare eventuali occasioni. Tra i nomi accostati ai catalani in questi giorni vi è anche quello di Antoine Griezmann, che ha già dato il suo addio all’Atletico Madrid, club nel quale ha trascorso le ultime cinque stagioni. Una pista che, ai microfoni di RAC1, è stata commentata dal presidente del Barça in persona Josep Maria Bartomeu.

“NESSUN CONTATTO, MA…” – “Per ora non ne abbiamo parlato e al momento non c’è nulla, ma staremo a vedere come evolverà il mercato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”.