Barcellona, Dembelé ancora un caso: risponde alle critiche della stampa su Twitter

Comportamenti sopra le righe, ma anche gol decisivi e giocate pazzesche. Ousmane Dembelé è tutto questo e, forse, anche molto di più.

Il talento francese del Barcellona, arrivato la scorsa sessione di mercato dal Borussia Dortmund, sta vivendo un momento piuttosto strano. Non tanto in campo, dove si sta ritagliando il suo spazio da protagonista, quanto fuori per vicende extra calcio.

I suoi vizi, dalla Play Station al cuoco personale, non sono certo visti di buon grado dalla società e dalla tifoseria, ma più in generale dal mondo del pallone. L’esterno offensivo classe 1997 è, infatti, stato preso di mira anche dalla stampa, che inevitabilmente lo ha criticato per questo suo modo di fare e di essere. In particolar modo, l’ultimo attacco ricevuto dal francese è stato quello del programma La Ronda di Radio Marca che lo ha accusato di pagare 15000 mila euro al mese il suo amico, ed ex compagno di stanza ai tempi del Borussia Dortmund, Moustapha Diatta.

REAZIONE – Quello che non ci aspettava, però, era la reazione di Dembelé, che all’ennesimo attacco ha risposto tramite Twitter alle critiche. Il calciatore blaugrana ha risposto ai tweet che insinuavano il pagamento all’amico con delle emoticon piuttosto chiare che non hanno bisogno di essere commentate. In special modo, fa discutere il messaggio a cui il campione del mondo risponde e che ironicamente scrive: “Chi non vorrebbe un amico come Dembelé?”. Il riferimento è appunto alla somma che il giocatore del Barcellona pagherebbe mensilmente all’amico per stare con lui.