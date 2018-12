Barcellona, il mercato è già iniziato: ufficiale l’arrivo di Murillo

Nel giorno in cui in Italia il calciomercato torna in versione “extra-large”, dal momento che la chiusura della sessione invernale è stata spostata dal 18 al 31 gennaio, in Spagna è già tempo di trasferimenti ufficiali.

Il Barcellona ha infatti comunicato di aver prelevato dal Valencia il difensore colombiano Jeison Murillo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

L’operazione si è resa necessaria per i blaugrana a causa della perdurante assenza del francese Samuel Umtiti.

Murillo, classe ’92, era stato acquistato dal Valencia nell’estate 2017 dopo due anni all’Inter: quest’anno è stato protagonista della discussa prima espulsione di Cristiano Ronaldo in Champions League durante la gara della fase a gironi tra il Valencia e la Juventus.

Il giocatore sarà utilizzabile anche in Europa grazie al nuovo regolamento applicato da questa stagione, che permette di disputare la Champions League con due squadre differenti anche dopo la fase a gironi.