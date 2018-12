Barcellona, il singolare record di ter Stegen nella partita contro il Celta

Il comodo 2-0 al Celta Vigo, liquidato già nel primo tempo dai gol di Piqué e Messi, ha permesso al Barcellona di chiudere in testa il 2018, con tre punti di vantaggio sull’Atletico Madrid.

La squadra di Valverde è in gran salute e punta senza mezzi termini al Triplete. Oltre alle stelle più note della rosa, uno dei punti di forza dei blaugrana risiede nel rendimento di Marc-André ter Stegen.

Il portiere tedesco, che ha appena espresso in un’intervista la propria felicità, è stato protagonista di un curioso primato nella gara contro i galiziani.

Oltre che imbattuto per la quarta gara consecutiva in campionato, l’ex Borussia Moenchengladbach, come riporta il Mundo Deportivo, è stato il giocatore che ha recuperato più palloni, ben dieci.

Una statistica che ha del clamoroso, pensando al ruolo in questione, ma i numeri non mentono: a quota nove si è fermato Boufal del Celta, uno in più rispetto ai difensori del Barça Piqué e Lenglet.

Un dato chiaro che evidenzia la partecipazione al gioco del portiere tedesco e i punti di contatto tra il Barcellona attuale e quello di Pep Guardiola, dove il portiere Victor Valdes era un vero e proprio difensore aggiunto.