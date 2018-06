Barcellona, la rivelazione dell’ex Deco: “Quando Rijkaard disse ‘Questo non è un grande club’…”

Ha legato i maggiori successi della propria carriera a José Mourinho, che lo ha scoperto e valorizzato al Porto e poi voluto al Chelsea, ma Deco è stato anche un giocatore del Barcellona, seppur agli albori della grandeur blaugrana.

In Catalogna il trequartista brasiliano naturalizzato portoghese ha giocato tra il 2004 e il 2008, vincendo una Champions League, nel 2006 a Parigi contro l’Arsenal, con in panchina Frank Rijkaard, appena la seconda nella storia del club, che ne avrebbe poi vinte altre due sotto la guida di Guardiola.

E allora, in un’intervista rilasciata al giornalista brasiliano Papo Cabeça, Deco ha ricordato un famoso episodio risalente proprio all’era Rijkaard, quando la bacheca internazionale del Barcellona era assai povera e i grandi club erano altri…: “Ricordo una frase che un giorno Rijkaard disse a Laporta e che non credo sia diventata pubblica, una frase diretta, molto cruda… ‘Il Barcellona non è un grande club…’. ‘Come no?’ rispose il presidente. ‘No, i grandi club sono il Milan, il Real Madrid, il Liverpool… società che hanno vinto 5 Coppe dei Campioni… Il Barcellona ne ha vinta una, come può essere definito un grande club?’ replicò il mister”.

“Aveva ragione – ha proseguito Deco – Il Barcellona è sempre stato considerato un grande club, ma la storia a lungo ha detto altro. I grandi giocatori ci sono sempre stati, ma non si è mai stati in grado di formare un gruppo. Oggi vincere Liga e Coppa come è stato fatto quest’anno è considerato poco, ma in passato anche vincere la Coppa del Re era visto come un trionfo…”.

Rivaldo e Deco, magie da (ex) fuoriclasse