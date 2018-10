Barcellona, l’ex Aleix Vidal: “Luis Enrique e Jordi Alba? Hanno un pessimo rapporto…”

Quello di Aleix Vidal non è stato uno degli acquisti più felici della storia recente del Barcellona. Prelevato nel 2015 dal Siviglia per 17 milioni, ma utilizzabile solo dal gennaio successivo per il blocco al mercato inflitto all’epoca ai blaugrana, l’esterno destro, preso come erede di Dani Alves, ha trovato poco spazio ed è tornato in Andalusia la scorsa estate.

Intervistato da ElDesmarque, Vidal ha parlato del rapporto avuto con Luis Enrique, attuale selezionatore della Spagna: “Qualche incomprensione c’è stata, ma alla fine è una persona sincera, che ti dice le cose in faccia e queste sono le persone con cui mi trovo meglio. A lungo non mi ha fatto giocare, ma quando mi ha ritenuto pronto e in forma mi ha dato l’opportunità di essere titolare. Credo che sia stata la scelta migliore per la Nazionale”.

Proprio in riferimento alle scelte compiute da Luis Enrique come ct, Vidal non si sottrae a un giudizio sul caso di Jordi Alba, escluso dalle convocazioni tanto a settembre quanto a ottobre: “So che tra i due c’è un rapporto piuttosto complicato e questo è un peccato perché stiamo parlando del miglior esterno destro del calcio spagnolo”.