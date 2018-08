Barcellona, Messi è il nuovo capitano: ecco chi saranno i suoi vice

Salutato con tutti gli onori del caso Andrés Iniesta, che ha scelto di chiudere la carriera in Giappone con il Vissel Kobe, il Barcellona volta pagina e a una settimana dall’inizio del campionato ha comunicato il nome del nuovo capitano della squadra.

Si tratta ovviamente di Lionel Messi, che già nelle ultime stagioni aveva indossato spesso la fascia quando L’Illusionista non era partito titolare. Adesso però, per la prima volta dall’inizio della lunga militanza in blaugrana, Messi sarà il titolare della fascia, che prima di Iniesta apparteneva a Xavi.

Come da tradizione, inoltre, il Barça ha comunicato i nomi del vice-capitano e degli altri due giocatori cui toccherà nel caso indossare la fascia qualora non fossero della partita i “titolari”: Sergi Busquets, Gerard Piqué e Sergi Roberto.

Nessuna sorpresa neppure in questo caso, ma il dato è comunque storico, perché era dal 2014-2015 che i catalani non avevano quattro capitani “fatti in casa”, ovvero allevati nella Masia. Nelle ultime stagioni, infatti, oltre a Iniesta, Messi e Busquets, in lista figurava infatti Javier Mascherano, ora approdato in Cina con la maglia dell’Hebei Fortune.