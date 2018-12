Barcellona, Messi spinge per la conferma di Valverde sulla panchina

Ernesto Valverde può contare su un estimatore alquanto speciale all’interno dello spogliatoio del Barcellona. Secondo quanto riportato da AS, il fuoriclasse argentino Lionel Messi avrebbe infatti manifestato il suo desiderio di veder confermato per la prossima stagione il tecnico spagnolo. L’attaccante considererebbe l’attuale allenatore del Barca quello che più degli altri è riuscito a conquistarlo nella sua lunga carriera in blaugrana, ancor più dei vari Frank Rijkaard, Tito Vilanova, Luis Enrique e, addirittura, più di Pep Guardiola.

Valverde ha firmato un contratto per un altro anno con la società catalana, ma ciascuna delle due parti può rompere unilateralmente l’accordo. E l’allenatore, ad oggi, non vuole sentire parlare del suo futuro, la cui decisione potrebbe dipendere probabilmente dall’esito finale della stagione. Avere l’appoggio del fuoriclasse argentino potrebbe però costituire la spinta decisiva per vedere ancora Valverde sulla panchina dei blaugrana.