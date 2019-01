Barcellona, spuntano i primi nomi per il dopo-Valverde

Ernesto Valverde, al termine dell’attuale stagione, potrebbe decidere di non prolungare la propria esperienza sulla panchina del Barcellona. E per questo motivo, in casa blaugrana, si stanno già esaminando i profili di alcuni allenatori che potrebbero fare al caso di Messi e compagni. Una prima lista di papabili tecnici è stata stilata da Marca.

Si parte da Quique Setién, attuale allenatore del Betis Siviglia, per proseguire con Arsène Wenger, storico manager dell’Arsenal, e Laurent Blanc, ex tecnico del Psg e della Nazionale francese. Altri nomi sono quelli di Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, Ronald Koeman, ct dell’Olanda, Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter, Jordi Cruijff, attualmente allenatore del Chongqing Lifan in Cina, Thierry Henry, oggi al Monaco, e dell’ex bandiera blaugrana Xavi Hernandez, ancora impegnato come calciatore in Qatar con la maglia dell’Al-Sadd.

Insomma, una lunghissima lista, tra cui si nasconde forse il prossimo allenatore del Barca.