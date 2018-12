Barcellona, ter Stegen stregato dalla Catalogna: “Qui mi sento meglio che a casa mia…”

Arrivato a Barcellona accompagnato da tanto scetticismo, Marc André ter Stegen ha saputo imporsi con il passare delle stagioni, fino a essere considerato oggi uno dei migliori al mondo nel proprio ruolo.

Il nazionale tedesco sembra più che coinvolto non solo dalla squadra Barcellona, ma da tutto l’ambiente che lo circonda, come traspare dall’intervista concessa alla rivista Libero, nella quale il portiere nativo di Moenchengladbach, città dove è anche cresciuto calcisticamente militandovi fino al 2014… dimentica le proprie origini: “Per me è importante identificarsi nella città in cui si vive e si lavora. Non penso sia possibile stare tanti anni in un posto in cui non ci si trova bene. A Barcellona mi sento meglio che nella città in cui sono nato. Tutti mi trattano molto bene e questo mi dà molto entusiasmo”.

Poi una rivelazione su quando ha deciso di diventare portiere: “A dieci anni scelsi di fare il portiere e riuscii a convincere il mio allenatore, non potevo prendere una decisione migliore nella mia vita. Anche mio fratello è stato portiere fino a 16 anni, poi ha lasciato il calcio. Da bambini giocavamo nel parcheggio e rompevamo tutto…”.