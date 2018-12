Barcellona, ultimo avviso per Dembélé: dovrà tenere acceso il telefono durante la notte

Non c’è proprio pace per la stagione di Ousmane Dembélé. L’attaccante francese del Barcellona, protagonista di un rendimento altalenante, ha segnato il gol del provvisorio vantaggio nell’ultima partita della fase a gironi contro il Tottenham, poi finita 1-1, ma continua a essere sotto osservazione del club per i comportamenti extra-campo.

Dai ritardi agli allenamenti alla passione per i videogiochi, l’ex Borussia Dortmund ne ha fatte di tutti i colori, fino a meritarsi multe per 200.000 euro, come si dice in questi casi, a casi estremi, estremi rimedi.

Ecco allora che dal club catalano è partito un altro input, piuttosto singolare, dopo un richiamo ufficiale agli agenti del giocatore, invitati a seguire l’attaccante con più attenzione: la proibizione di spegnere il telefono durante la notte.

Il motivo è presto detto: da appassionato di videogiochi e serie tv, attraverso questo “alert” Dembélé può ricevere chiamate per evitare altri ritardi agli allenamenti. Certo, c’è sempre la possibilità di dire di non aver sentito il suono o di essersi addormentato…