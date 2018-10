Barcellona, Vidal a sorpresa: “Mi piacerebbe giocare in Messico”

E adesso, tutti a sognare un incrocio che farebbe per qualche giorno del campionato messicano il centro del mondo calcistico: Arturo Vidal contro Diego Armando Maradona.

Sì, perché se l’ex Pibe de Oro nel paese del Tricolor c’è già, alla guida dei Dorados de Sinaloa, formazione di Serie B, il centrocampista cileno del Barcellona potrebbe approdare presto nella Liga MX.

Almeno stando a quanto l’ex di Bayer Leverkusen, Juventus e Bayern Monaco ha dichiarato ai microfoni di Univisión Deportes: “Adoro il calcio messicano. Se ci fosse una squadra importante che mi vuole, ci penserei, perché per me sarebbe davvero un piacere giocare lì”.

King Arturo sembra avere già anche una squadra di riferimento…: “Club America? E’ una bella squadra, mi piacerebbe. Io amo vivere giorno per giorno e il Messico è un paese che mi piace”.

Vidal è reduce da un inizio di stagione deludente con il Barcellona: approdato in estate in Catalogna dal Bayern dopo essere stato a un passo dall’Inter, il cileno ha disputato solo sei gare nella Liga, appena due da titolare, ed è sceso in campo per appena otto minuti nelle due partite di Champions, non riuscendo a mascherare nelle ultime settimane il proprio malcontento, prontamente stroncato dalla società. Un nuovo trasloco sembra possibile…