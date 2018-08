Bari-Napoli, parte la collaborazione: sei giovani azzurri verso la Puglia

In attesa di ratificare l’iscrizione alla Serie D del nuovo Bari, sull’asse che da Napoli conduce al capoluogo pugliese sta per partire la prevedibile collaborazione auspicata dal presidente De Laurentiis dopo aver dato vita alla Ssc Bari Calcio.

Del resto c’è tutto da costruire, dall’organico alla dirigenza fino all’organico, che dovrà essere composto da giocatori di esperienza per garantire l’immediato ritorno tra i professionisti, ma per regolamento anche da un certo numero, quattro per l’esattezza di Under: nel dettaglio, un giocatore classe ’98, due ’99 e un 2000. Questi ultimi verranno cooptati direttamente dal vivaio del Napoli: come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il ds azzurro Giuntoli è al lavoro per individuare i profili più adeguati.

I “prescelti” sarebbero Alberto Senese, Luigi D’Ignazio, Francesco Mezzoni, Felice e Gianluca Gaetano Felice e Vinicius Morais, quest’ultimo allenatosi con la prima squadra nella scorsa stagione e anche agli ordini di Ancelotti a Dimaro. Una buona base da cui ripartire e per i ragazzi una palestra d’eccezione in cui farsi le ossa.