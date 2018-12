Bayern Monaco, Rummenigge chiama Xabi Alonso: “Sarebbe un allenatore straordinario”

Tre stagioni al Bayern Monaco, in cui ha collezionato 79 presenze arricchite da cinque reti, prima di porre la parola fine ad una splendida carriera. Stiamo parlando di Xabi Alonso, campione del mondo e per due volte d’Europa con la Spagna, oltre ad aver vinto tutto con le maglie di Liverpool e Real Madrid. E in Germania, l’ex centrocampista, non è stato certo dimenticato. Anzi, Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club tedesco, intervistato da Kicker ha confessato di augurarsi di poter rivedere presto l’ex calciatore al Bayern, stavolta nelle vesti di allenatore. “Vorrei che tornasse qua prima o poi“, ha detto, “Xabi ha infatti un’autorevolezza naturale, parla diverse lingue, ha una personalità straordinaria. Quando era calciatore era il faro del centrocampo, la guida per i suoi compagni di squadra. Sapeva gestire alla perfezione i tempi di gioco”.