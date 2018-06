Belgio, c.t. Martinez: “Nessuna lista convocati fatta e la storia dei materassi è una boutade”

In Belgio questa mattina c’è stato un tam tam di notizie su tutti gli organi di informazione per dei materassi spediti a Mosca da parte dell’organizzazione del team dei Diavoli Rossi. Sulle confezioni sono in bella evidenza nomi e cognomi e mancavano quelli di Adnan Januzaj, Christian Kabasele, Jordan Lukaku, Matz Sels e Leander Dendoncker. Un sospetto che aveva fatto pensare che questi cinque calciatori non avrebbe fatto parte della lista dei convocati. Ma il c.t. Roberto Martinez in conferenza stampa di presentazione dell’amichevole col Portogallo, in programma domenica, ha chiarito tutto: “Non c’è tanto da spiegare perchè questa storia dei materassi è solo una boutade. Ancora non c’è nessuna lista dei convocati e questa storia mi ha procurato fastidio. Le convocazioni non dipendono dai materassi mancanti o meno”